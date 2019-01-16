Когда уберут ёлку и ледовые городки в Сыктывкаре: названы сроки

СЕГОДНЯ 09:49 2019-01-16T10:35:34+03:00

Фото из архива КП в Коми

Их начнут демонтировать с 18 февраля

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Ледовые городки в Сыктывкаре начнут демонтировать с 18 февраля, сообщают в администрации города.

Новогоднее настроение окончательно покинет столицу в конце следующего месяца. С 18 февраля начнут демонтировать арт-объект «Новогодний шар». В это же время отключат новогоднюю иллюминацию.

Первыми под снос пойдут ледовые городки в пригородных поселках столицы Коми. Затем возьмутся за городок на Стефановской площади столицы. Кстати, елку уберут в последнюю очередь. После того, как площадь очистят от новогоднего убранства, начнутся приготовления к народным гуляньям на Масленицу.

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