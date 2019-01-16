В Коми выпадет 80% месячной нормы снега

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-16T15:09:19+03:00

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По прогнозу ЦГМС Коми, с 17 по 19 января в большинстве районов республики (Прилузский, Койгородский, Сысольский, Корткеросский, Удорский, Ухтинский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Сыктывдинский и Сыктывкар) пройдут умеренные снегопады, местами сильные.

18-19 января ожидается кратковременное повышение температуры воздуха до 0°С, временами снег будет превращаться в мокрый снег. Ожидается, что количество выпавших осадков за период может составить 30-50% от месячной нормы, местами до 80% (норма 29-43 мм).

В северных районах с 19 января, в центральных с 20 января, в южных с 21 января прогнозируется понижение температуры до -18...-25°С. В период потепления и выпадения большого количества осадков ухудшается дорожная обстановка, повышается риск снежных глыб и наледи с крыш зданий и сооружений, обрыва линий электроснабжения.

В целях обеспечения безопасности Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных щитов;

находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, зданий, шатких конструкций.

быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный снегопад опасно отправляться в дальние поездки;

перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, от участия в массовых мероприятиях.

родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено. Сообщите об отключении в энергослужбу.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует "телефон доверия": 8 (8212) 29-99-99.