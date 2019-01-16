2019-01-16T17:09:43+03:00
Общество

В центральном районе Сыктывкара отключился свет

Электроснабжение обещают восстановить в течение часа
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.kaktus.mediaФото: www.kaktus.media
Изменить размер текста:

Сегодня в Сыктывкаре во второй половине дня, примерно в 16 часов, произошло отключение электричества в жилых домах и прочих помещениях, расположенных на улицах Орджоникидзе и Карла Маркса.

Причины технического нарушения сейчас выясняются. Пока работники сетевой компании переводят отключенные цепочки на резервные схемы подачи электроэнергии. Пресс-служба "Комиэнерго" - филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" сообщила "КП в Коми", что в течение часа подача электроэнергии будет восстановлена.

Пока энергетики сообщают, что без электричества остались примерно 400 сыктывкарцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сыктывкарские дома вернулся свет
В Коми выпадет 80% месячной нормы снега
На Крещение будут дежурить выше 400 сотрудников МЧС по Коми
Когда уберут ёлку и ледовые городки в Сыктывкаре: названы сроки
Как сыктывкарский журналист Борис Суранов связан с певцом Дэвидом Боуи
В Коми завтра утром загудят сирены
Сыктывкарских автомобилистов приглашают на соревнования по автомногоборью
Поставщики отказываются ехать в Коми из-за пунктов весового контроля
Сыктывкарцы выйдут на "Лыжню России" раньше, чем остальные жители России
В Ухте горожанка лишилась 37 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру через "Авито.ру"
В Ухте нашли трупы жестоко зарезанных мужчины и женщины
Бомбы, обмороки и звонки в службу «112»: с каких происшествий начался новый год в Коми
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста
В связи с резонансным ДТП вблизи краснозатонского моста в столице Коми перенесли место для купели