В центральном районе Сыктывкара отключился свет
Электроснабжение обещают восстановить в течение часа
Фото: www.kaktus.media
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Сегодня в Сыктывкаре во второй половине дня, примерно в 16 часов, произошло отключение электричества в жилых домах и прочих помещениях, расположенных на улицах Орджоникидзе и Карла Маркса.
Причины технического нарушения сейчас выясняются. Пока работники сетевой компании переводят отключенные цепочки на резервные схемы подачи электроэнергии. Пресс-служба "Комиэнерго" - филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" сообщила "КП в Коми", что в течение часа подача электроэнергии будет восстановлена.
Пока энергетики сообщают, что без электричества остались примерно 400 сыктывкарцев.