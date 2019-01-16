2019-01-16T17:31:10+03:00
Общество

В Сыктывкарские дома вернулся свет

Причина сбоя уточняется
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.primorye24.ruФото: www.primorye24.ru
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Специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" оперативно восстановили электроснабжение потребителей Сыктывкара. Причина технологического нарушения уточняется.

Информация о неполадках в сети Сыктывкара поступила на пульт диспетчера 16 января в 15.58. Без электроснабжения осталась часть домов на улицах Карла Маркса, Орджоникидзе, Оплеснина, а также в районе больничного городка. В 16.47 энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей столицы.

Для потребителей работают бесплатные телефоны горячей линии МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 и филиала "Комиэнерго" — 8-800-250-17-00, портал https://светлаястрана.рф/

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