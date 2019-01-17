2019-01-17T09:58:05+03:00
Происшествия

Нетрезвый житель Эжвы избил сожительницу сковородой

Мужчина приговорен к 1 году ограничения свободы
Ольга СОЛОВЕЙ
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В августе 2018 года 50-летний нетрезвый житель Эжвы поссорился со своей сожительницей, которая также пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт, возникший на почве ревности, быстро перешел в потасовку, в ходе которой мужчина сначала ударил женщину рукой по лицу, а затем сковородой по голове. В результате мужской несдержанности потерпевшей причинена ушибленная рана теменной области головы.

Суд признал эжвинца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, сообщает прокуратура Коми.

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