2019-01-17T10:34:46+03:00
Здоровье

Жительницам Сыктывкара и Воркуты теперь проще выявлять рак груди на ранней стадии

В этих городах появились новые маммографы
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.minzdrav.rkomi.ruФото: www.minzdrav.rkomi.ru
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Сыктывкарская городская поликлиника №3 и Воркутинская поликлиника получили по цифровому маммографу, предназначенному для раннего выявления рака молочной железы.Об этом сообщает министерство здравоохранения Коми.

В Воркуту поступил новый аппарат от ведущего российского производителя стоимостью 9 миллионов рублей, а мамограф для Сыктывкара покупался по цене 15 миллионов рублей.

Цифровое оборудование имеет ряд преимуществ перед предыдущим аппаратом маммографии, установленным по национальному проекту «Здоровье» в 2007 году. Например, высокая производительность аппарата позволяет увеличить пропускную способность рентген кабинета, что является существенным преимуществом для проведения скрининговых исследований. Основными преимуществами маммографа являются простота эксплуатации и надежность, высокая разрешающая способность, низкая доза облучения пациента и персонала, режим автоматического выбора параметров экспозиции, высокое качество получаемых маммограмм.

По словам главного врача Воркутинской поликлиники Рустама Абзалова маммография очень востребована среди жительниц города.

«За 2018 год маммографически обследовано 2 414 женщин, на 2019 год запланировано обследовать 6320», - отметил врач.

В свою очередь министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин отметил, что завершена работа по формированию регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями на ближайшие шесть лет.

- К 2025 году нам предстоит снизить смертность от новообразований по сравнению с 2017 годом на – на 8%, - подчеркнул глава минздрава региона.

Маммографию могут пройти как женщины, подлежащие диспансеризации, так и имеющие к ней показания по назначению маммолога или акушера-гинеколога.

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