В Воркуте вновь объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-17T14:56:37+03:00

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Сильная пурга с усилением ветра до 21 м/с разыгралась в Воркуте 17 января в первой половине дня. Видимость на дорогах сократилась до 200 метров. Во вторую смену были отменены занятия в учебных заведениях с 1-го по 11-ый класс, для 1-го и 2-го курсов дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений.

В связи с ухудшением погодных условий владельцам легкового частного автотранспорта было рекомендовано воздержаться от выезда на кольцевую автодорогу и мкр. Советский.

Как отметила заместитель руководителя администрации города по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт, осуществлен сбор информации, в том числе от всех компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, по состоянию дорожного полотна и видимости. Контролем состояния дорог также занимаются специалисты МБУ «Специализированное дорожное управление». Вся полученная информация аккумулируется в управлении городского хозяйства и благоустройства администрации муниципалитета, штабе по ГО и ЧС города и ЕДДС Воркуты. В МБУ «Специализированное дорожное управление» введен режим повышенной готовности – на кольцевую дорогу выведена снегоуборочная техника.

По имеющейся информации на данный час переметов на кольцевой автодороге не наблюдается, пояснила Ирина Зиберт, проблемы лишь с видимостью. Все водители пассажирских автобусов, выехавшие в поселки, имеют связь с диспетчерами своих предприятий и в случае необходимости расчистки дорожного полотна и сопровождения, к ним незамедлительно будет направлена дополнительная техника.

По данным авиаметеостанции, ночью и днем ожидается небольшой снег, ночью слабая метель, видимость 4-6 км., временами 1-2 км, ветер Ю-ЮЗ=6-11 м/с, в первой половине ночи порывами 16 м/с, t° ночью и днем= -10-15 °С.

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