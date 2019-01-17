Глава минобраза Наталья Якимова избавилась от приставки "зам.", но сохранила уточнение "и.о."
Руководитель министерства образования, науки и молодежный политики Республики Коми Наталья Якимова назначена на должность исполняющего обязанности министра. Сегодня Глава региона Сергей Гапликов подписал распоряжение о назначении. Отметим, что ранее на госпожу Якимову было возложено исполнение обязанностей министра. При этом она занимала должность первого заместителя министра.
Справка "КП в Коми"
Наталья Владимировна Якимова родилась 13 ноября 1977 года г. Сыктывкаре.
Образование высшее. В 1999 году окончила Коми государственный педагогический институт, квалификация - учитель немецкого и английского языков, специальность - «Филология».
С 1996 года по 2003 год работала в средней школе № 37 г. Сыктывкара (педагог дополнительного образования, учитель немецкого языка).
С 2003 года по 2009 год - в Управлении образования Эжвинского района (методист, заместитель директор Информационно-методического центра).
С 2009 года работает в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
по апрель 2014 года - главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере образования Управления по надзору и контролю в сфере образования;
с апреля по декабрь 2014 года - начальник отдела надзора и контроля в сфере образования Управления по надзору и контролю в сфере образования;
с декабрь 2014 по январь 2017 года - начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Замужем, воспитывает двоих детей.