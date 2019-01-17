2019-01-17T17:42:08+03:00
Общество

Глава минобраза Наталья Якимова избавилась от приставки "зам.", но сохранила уточнение "и.о."

Такое решение принял Глава Коми
Алиса КОЗЛОВА
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Фоо: пресс-служба СГУ им.П.СорокинаФоо: пресс-служба СГУ им.П.Сорокина
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Руководитель министерства образования, науки и молодежный политики Республики Коми Наталья Якимова назначена на должность исполняющего обязанности министра. Сегодня Глава региона Сергей Гапликов подписал распоряжение о назначении. Отметим, что ранее на госпожу Якимову было возложено исполнение обязанностей министра. При этом она занимала должность первого заместителя министра.

Справка "КП в Коми"

Наталья Владимировна Якимова родилась 13 ноября 1977 года г. Сыктывкаре.

Образование высшее. В 1999 году окончила Коми государственный педагогический институт, квалификация - учитель немецкого и английского языков, специальность - «Филология».

С 1996 года по 2003 год работала в средней школе № 37 г. Сыктывкара (педагог дополнительного образования, учитель немецкого языка).

С 2003 года по 2009 год - в Управлении образования Эжвинского района (методист, заместитель директор Информационно-методического центра).

С 2009 года работает в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми:

по апрель 2014 года - главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере образования Управления по надзору и контролю в сфере образования;

с апреля по декабрь 2014 года - начальник отдела надзора и контроля в сфере образования Управления по надзору и контролю в сфере образования;

с декабрь 2014 по январь 2017 года - начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования.

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Замужем, воспитывает двоих детей.

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