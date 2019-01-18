В Воркуте после ссоры с другом пропал шестиклассник

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-18T10:00:08+03:00

Его ищут волонтеры по всему городу

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В Воркуте потерялся шестиклассник Алимхан Курмашов. Волонтеры на базе Управления образования города проводят поисковые мероприятия. Им нужна помощь местных жителей.

17 января мальчик впервые приехал в заполярный город из Воргашора. Как сообщают добровольцы, которые занимаются поиском Алимхана, он поссорился со своим другом и ушел в неизвестном направлении. Ребенок до сих пор не вышел на связь.

Воркутинцы пишут, что видели мальчика недалеко от главной площади города:

- Сегодня утром увидела на площади, как мне показалось, этого самого мальчика. Я окликнула его, но ребенок убежал в сторону «Магнита» на улице Гагарина, - пишет воркутинка Мария Ш.

Приметы

Был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, темно-серую шапку (сзади синяя), брюки. Все, кто знает о местонахождении мальчика, просьба обращаться по телефону 32821, 32970, 32907, 35181.

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