2019-01-18T10:37:25+03:00
Спорт

Лыжница Юлия Белорукова пропустит этап Кубка Мира

Спортсменка приболела
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Фото: РИА НовостиФото: РИА Новости
Изменить размер текста:

Российская лыжница Юлия Белорукова не выступит на ближайшем этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) из-за простуды, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

- Белорукова не выступит из-за простуды, немного приболела, - сказала Вяльбе по телефону.

Напомним, что Юлия Белорукова выиграла единственный в этом сезоне спринт классическим стилем на I этапе Кубка мира в финской Руке, а также заняла пятое место по итогам лыжной многодневки Тур де Ски-2019.

Кроме этого, в составе национальной команды России на этом этапе выступят два спортсмена Республики Коми - Ольга Царева и Илья Семиков.

- Завтра стартует этап кубка мира в Отепя, в одном из самых любимых моих мест, где в 2011 году я стартовала на молодежном первенстве мира. Надеюсь, что это место останется для меня счастливым, - рассказала Ольга Царева.

Отметим, что Ольга в данный момент является лидером Континентального Кубка. Спортсмены из нашей республики заявлены для участия в обеих гонках.

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Отепя 19-20 января. В рамках соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем и индивидуальные гонки классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин с раздельным стартом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Белорукова вошла в пятерку лучших в масс-старте на международном лыжном турнире «Tour de Ski» (подробнее…)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воркуте нашли пропавшего шестиклассника
Азарт скорости и драйв: под Сыктывкаром пройдет чемпионат по зимнему картингу
В Сыктывкаре пятиклассник получил черепно-мозговую травму, катаясь на горке
Инокинь сгоревшего Серафимовского монастыря в Коми приютили в теплых вагонах-домах
В Воркуте после ссоры с другом пропал шестиклассник
Глава минобраза Наталья Якимова избавилась от приставки "зам.", но сохранила уточнение "и.о."
Медики Коми рассказали, кому лучше не купаться в Крещение
В Воркуте вновь объявлено штормовое предупреждение
Новость об уплывшем из Коми чемодане с телом Анастасии Щетининой оказалась фейком
В больнице остаются 4 пострадавших после ДТП возле краснозатонского моста
В одном из сел Коми отменили крещенские купания
Жительницам Сыктывкара и Воркуты теперь проще выявлять рак груди на ранней стадии
Нетрезвый житель Эжвы избил сожительницу сковородой
В Сыктывкарские дома вернулся свет
В центральном районе Сыктывкара отключился свет
В Коми выпадет 80% месячной нормы снега
На Крещение будут дежурить выше 400 сотрудников МЧС по Коми
Когда уберут ёлку и ледовые городки в Сыктывкаре: названы сроки
Как сыктывкарский журналист Борис Суранов связан с певцом Дэвидом Боуи
В Коми завтра утром загудят сирены
Сыктывкарских автомобилистов приглашают на соревнования по автомногоборью
Поставщики отказываются ехать в Коми из-за пунктов весового контроля
Сыктывкарцы выйдут на "Лыжню России" раньше, чем остальные жители России
В Ухте горожанка лишилась 37 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру через "Авито.ру"
В Ухте нашли трупы жестоко зарезанных мужчины и женщины
Бомбы, обмороки и звонки в службу «112»: с каких происшествий начался новый год в Коми
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста
В связи с резонансным ДТП вблизи краснозатонского моста в столице Коми перенесли место для купели