Лыжница Юлия Белорукова пропустит этап Кубка Мира

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-18T10:37:25+03:00

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Российская лыжница Юлия Белорукова не выступит на ближайшем этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) из-за простуды, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

- Белорукова не выступит из-за простуды, немного приболела, - сказала Вяльбе по телефону.

Напомним, что Юлия Белорукова выиграла единственный в этом сезоне спринт классическим стилем на I этапе Кубка мира в финской Руке, а также заняла пятое место по итогам лыжной многодневки Тур де Ски-2019.

Кроме этого, в составе национальной команды России на этом этапе выступят два спортсмена Республики Коми - Ольга Царева и Илья Семиков.

- Завтра стартует этап кубка мира в Отепя, в одном из самых любимых моих мест, где в 2011 году я стартовала на молодежном первенстве мира. Надеюсь, что это место останется для меня счастливым, - рассказала Ольга Царева.

Отметим, что Ольга в данный момент является лидером Континентального Кубка. Спортсмены из нашей республики заявлены для участия в обеих гонках.

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Отепя 19-20 января. В рамках соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем и индивидуальные гонки классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин с раздельным стартом.

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