Азарт скорости и драйв: под Сыктывкаром пройдет чемпионат по зимнему картингу

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-18T15:12:38+03:00

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В Сыктывкаре второй раз за последние двадцать лет пройдет открытый чемпионат Коми по зимнему картингу под эгидой спортивного клуба «СуперШип». На уникальное мероприятие, которое состоится на Выльгортских озерах, съедутся около 40 любителей автоспорта со всей республики и даже других регионов.

Участвовать в состязании будут спортсмены из Инты, Усинска, Визинги и Сыктывкара. Возможно, к этому числу присоединятся представители Воркуты. Другие регионы тоже не остались в стороне: в соревновании примут участие картингисты из Архангельской и Кировской областей.

- Конкретные списки ещё не сформированы, но ожидается около 40 участников. Возрастной состав – от 4 до 50 лет, - рассказали в спортивном клубе «СуперШип», который организует это мероприятие.

Зрителей ждут уже завтра, 19 января, с 9:30 на Выльгорских озерах в Сыктывдинском районе Коми. Территориально они расположены не так далеко от столицы Коми. Азарт скорости, драйв, захватывающий дух — все это получит зритель мероприятия. Тем более, что вход на него свободный.

- В 90-ых годах картинг был очень популярным видом спорта. Затем наступило время затишья. Возрождать его начали только полтора года назад. К слову, это уже второй чемпионат, который организовал спортивный клуб «СуперШип», - рассказали представители клуба.

Инициатор проведения чемпионата - руководитель картинг-клуба «Лидер» в Усинске Пётр Вокуев, спортивный клуб «СуперШип». Мероприятие пройдет при поддержке «Тойота-Центр» и «Вездеход11».

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