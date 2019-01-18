В Воркуте нашли пропавшего шестиклассника

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-18T15:09:28+03:00

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В Воркуте нашли шестиклассника Алимхана Курмашова. Об этом сообщил мэр города Игорь Гурьев на своей странице в "ВКонтакте". Подробности его поисков не сообщаются.

Напомним, вчера,17 января, мальчик впервые приехал в заполярный город из Воргашора. Как сообщают добровольцы, которые занимались поиском Алимхана, он поссорился со своим другом и ушел в неизвестном направлении.