Сыктывкарские школы могут перейти на пятидневку
В школах Сыктывкара идет опрос среди родителей учащихся о пошаговом переходе на пятидневную учебную неделю. Проблема начала назревать еще в декабре прошлого года из-за многочисленных обращений сыктывкарцев.
Опрос проводится через электронные дневники, родителям предлагают заполнить анкету и ответить на несколько вопросов, сообщает «Комиинформ».
В столичной мэрии сообщают, что опрос продолжится до конца учебного года. Затем с учетом мнения родителей и необходимых условий каждая школа будет сама решать вопрос, переходить ли ее ученикам на пятидневку.
- Переход на пятидневную учебную неделю будет проходить строго в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов в сфере образования, - подчеркнули в мэрии.