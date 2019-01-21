Сыктывкарские школы могут перейти на пятидневку

21 Янв. 16:30 2019-01-21T16:30:50+03:00

Каждое учебное заведение города должно само принять решение

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В школах Сыктывкара идет опрос среди родителей учащихся о пошаговом переходе на пятидневную учебную неделю. Проблема начала назревать еще в декабре прошлого года из-за многочисленных обращений сыктывкарцев.

Опрос проводится через электронные дневники, родителям предлагают заполнить анкету и ответить на несколько вопросов, сообщает «Комиинформ».

В столичной мэрии сообщают, что опрос продолжится до конца учебного года. Затем с учетом мнения родителей и необходимых условий каждая школа будет сама решать вопрос, переходить ли ее ученикам на пятидневку.

- Переход на пятидневную учебную неделю будет проходить строго в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов в сфере образования, - подчеркнули в мэрии.