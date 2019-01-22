Под Ухтой мужчина убил человека на автобусной остановке

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-22T09:51:44+03:00

32-летний пострадавший получил огнестрельное ранение в область шеи и скончался

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19 января недалеко от автобусной остановки в поселке Водный мужчина застрелил знакомого из обреза ружья. Последний от полученного ранения скончался по пути в больницу.

Два жителя поселка под Ухтой поссорились прямо на остановке. Результатом перепалки стало убийство: 30-летний мужчина выстрелил из обреза ружья в своего оппонента. 32-летний пострадавший получил огнестрельное ранение в область шеи и скончался.

Следственным отделом по Ухте СКР по Коми возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Стрелявший задержан и допрошен в качестве подозреваемого. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.

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