В Коми уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-22T10:13:06+03:00

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Жители Коми все чаще стали болеть вирусными заболеваниями - ОРВИ и грипп. Однако, как заявляют специалисты управления Роспотребнадзора Коми, уровень заболеваемости еще не достиг эпидемических показателей. На сегодняшний день общее число заразившихся вирусом на 7,4% ниже порога эпидемии.

На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 6 тысяч 194 человека, заболевшие ОРВИ и гриппом. Из них взрослые - 1 тыс. 847 человек, а дети - 4 тыс. 347 человек. Отметим, что в школах и детсадах уже закрыли на карантин классы и группы. Так, в Прилузском районе в связи с высоким уровнем заболевания для одной школы объявлен карантин. В Ижемском районе закрыт один детский сад.

Карантин объявлен для отдельных классов в Сыктывкаре, Печоры, Усть-Куломском и Троицко-Печорском и Ижемском районах, для групп в детских садах столицы Коми, Прилузского, Корткеросского и Койгородского районов.