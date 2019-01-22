Жители Коми могут сообщить об опасных крышах

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-22T10:53:21+03:00

Жители Коми могу сообщить о сосульках и наледи на крышах Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

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Стройжилтехнадзор республики открыл горячую линию, на которую можно сообщить об опасных крышах. Специалисты службы проводят рейды, в которых фиксируют случай наледи и снега на крышах многоквартирных домов. К тому же, они подмечают захламленные площадки возле мусорных контейнеров.

Работники компании будут очищать дома от сосулек, посыпать пешеходные дорожки пескосоляной смесью. При наличии претензий к качеству уборки снега, обнаружении опасных сосулек на крышах и козырьках многоквартирных домов или же мусора вокруг контейнерных площадок можно сообщить об этом по телефону (8-8212) 25-54-14.

Также свои жалобы можно оставлять на страницах Стройжитехнадзора Коми в социальной сети «ВКонтакте»