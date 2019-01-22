В Ухте женщина-инвалид заживо сгорела в своей квартире

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-22T11:52:34+03:00

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В Ухте страшный пожар в одной из квартир многоэтажного дома унес жизнь женщины-инвалида. Бабушка жила в квартире одна, поэтому не смогла выбраться, сообщают местные жители.

Возгорание произошло в доме №6 по адресу Чибьюсский переулок в Ухте в понедельник, 21 января, около 15:37. Как сообщают люди, огнеборцы, прибыв на место, оперативно затушили пожар. Но огонь к тому времени успел унести жизнь человека:

- Женщина-инвалид сгорела заживо. Она жила в этой квартире одна, - пишет Наталья В.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, о ликвидации возгорания на площади 18 квадратных метров объявили в 16:04. Пожарные вытащили из огня мужчину 1996 года рождения и женщину 1977 года рождения. 30 человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно. Горожане сообщают, что работа огнеборцев осложнялась тем, что к зданию было не проехать из-за сугробов и заставленных машин.

Фото Александра Романова/соцсети

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