В Емве простились с погибшей при пожаре семьей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-22T12:50:43+03:00

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Страшная трагедия в городе Емва Княжпогостского района Коми произошла рано утром 20 января. Тогда в огне погибла целая семья — Михаил, Елена и их 12-летний сын Савелий Г. Сегодня родные и односельчане проводили их в последний путь.

- Весь город в шоке. Это большое горе. Мы скорбим вместе с близкими, - пишут в соцсетях люди. В одной из школ Емвы, где учился Савелий, соорудили мемориал памяти в честь погибшего в огне ребенка. Прощание с погибшими прошло сегодня, 22 января, у дома №10 по улице Северной, где произошел пожар, который унес жизни троих.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, который унес жизни троих человек. Они считают, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки в помещении, в котором находился водонагревательный бак.

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