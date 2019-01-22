В Сыктывкаре бойцы спецназа провели уроки мужества для юных курсантов

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-22T14:00:07+03:00

Для школьников провели экскурсию по отделу спецназначения УФСИН России по Коми

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21 января 40 молодым патриотам из Сыктывкара удалось побывать в гостях у отдела специального назначения УФСИН России по Республике Коми «САПСАН». Бойцы спецназа провели урок мужества для курсантов Молодежной Коми региональной организации «Военно-патриотический страйкбольный клуб «Вöркань» и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мероприятие было организовано совместно с Окружным казачьим обществом Республики Коми и его атаманом Евгением Макиным.

На территории отдела курсантам продемонстрировали БТР-80 и рассказали о его тактико-технических характеристиках. Ребята даже смогли осмотреть боевую машину изнутри.

Во время обзорной экскурсии по отделу ребятам рассказали о быте сотрудников, показали расположения штурмовых отделений и комнаты чистки оружия. В комнате памяти на фотографиях ребята увидели будни отдела, подержали в руках завоеванные в различных соревнованиях кубки, а также прослушали рассказ о гибели в служебной командировке на Северном Кавказе Станислава Целина. С интересом школьники просмотрели видеоролики об обучении в образовательных организациях ФСИН России.

Гости тоже смогли приятно удивить спеназовцев. Курсанты МКРОО ВПСК «Вöркань» продемонстрировали показательные выступления младших и старших групп: навыки обращения с оружием, элементы тактической подготовки в составе групп боевого порядка, слаженность действий при нападении, ранении бойца, отходе групп с прикрытием. Сотрудники оценили работу курсантов громкими аплодисментами.

В ответ бойцы «САПСАН» провели свои показательные выступления. Боевые приемы борьбы вызвали у курсантов неподдельный интерес к занятию различными спортивными дисциплинами.

Неотъемлемая часть уроков мужества ОСН «САПСАН» – выставка образцов экипировки, снаряжения и вооружения отдела. На этот раз провели еще и конкурс на сборку-разборку автомата Калашникова. Курсантам посчастливилось посоревноваться с действующими сотрудниками УИС. Приз – патч с военной тематикой – в упорной борьбе с результатом в 28 секунд выиграл курсант Никита Часовской.