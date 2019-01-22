На воркутинской шахте "Воргашорская" срочно эвакуировали горняков

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-22T13:57:40+03:00

Шахтеры были эвакуированы еще до обрушения породы. Фото: www.shkvarki.org

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Сегодня утром, примерно в 11:45, в Юго-Западном блоке шахты «Воргашорская» произошло локальное обрушение пород на пересечении двух горных выработок. Пострадавших нет.

На данном участке работали 46 шахтеров. Благодаря тому, что были вовремя замечены признаки обрушения - начал осыпаться грунт - горняков удалось эвакуировать еще до происшествия.

В настоящий момент горные выработки обследуют сотрудники воркутинской военизированной горноспасательной части.

Северный блок шахты «Воргашорская» работает в штатном режиме. К ликвидации последствий обрушения приступят после обследования горных выработок специалистами МЧС. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе АО "Воркутауголь".