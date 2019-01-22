Из больницы выписали всех пострадавших в ДТП возле краснозатонского моста

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-22T14:50:17+03:00

Изначально за медицинской помощью обращались восемь человек

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Вчера из больницы выписали всех пострадавших в аварии возле краснозатонского моста, где столкнулись лесовоз и автобус. Об этом "КП-Коми" рассказали в Минздраве РК,

19 января из отделения черепно-лицевой хирургии Коми республиканской больницы был выписан 29-летний мужчина. Вчера, 21 января, из отделения нейрохирургии выписали 55-летнюю женщину, из отделения торакальной хирургии – 58-летнюю женщину. Таким образом, все пострадавшие в ДТП с лесовозом выписаны.

Напомним, авария с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовозапроизошла вечером 10 января на 4 км автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, двигаясь со стороны улицы Механическая в направлении улицы Северная, при выполнении маневра поворота налево, не предоставил преимущество в движении, в результате чего совершил столкновение с автобусом.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 32 пассажира и водитель. В результате ДТП пострадали 22 человека. По факту аварии УМВД России по Сыктывкару возбуждено уголовное дело. Одновременно организована доследственная проверка Следственным управлением СК РФ по Коми. Совместно с ГИБДД выясняются причины и обстоятельства произошедшего

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