В Коми по поручению минприроды отстреляют 100 волков

СЕГОДНЯ 12:25 2019-01-23T12:32:20+03:00

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В Коми на уровне региональной власти принято решение провести массовый отстрел волков. Министерство природных ресурсов и окружающей среды РК выпустило приказ об урегулировании численности диких животных, но действие документа распространяется исключительно на волков.

В документе уточняется, что пол и возраст зверей не имеет значения. Перед охотниками поставлена зада убить 100 волков. Официальный сезон охоты был открыт уже 16 января, отстреливать серых хищников разрешено 31 декабря текущего года. В приказе перечисляются виды орудия, которые можно использовать при охоте, - это гладкоствольное ружья, обрезы и капканы и самоловы (за исключением петель).

Напомним, в этом году достаточно часто фиксировались случаи выхода волков к людям. Опасные хищники приходят в населенные пункты целыми стаями, голодные звери убивают скот и сторожевых собак.

Наибольшее количество случаев нападения волков на домашних животных были зафиксированы в Усть-Вымском, Ижемском и Сыктывдинском районах. Интересно, что в Пажге совет молодежи проводит дежурство "Ночной дозор", чтобы отгонять диких зверей от села.