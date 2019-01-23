Лайфхак: как не обморозиться на холоде

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-23T13:40:28+03:00

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Управление Роспотребнадзора напоминает об опасности получить обморожение в период холодов.

К травмам могут привести тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, провоцирующим фактором может быть курение и употребление алкоголя.

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе: