2019-01-23T15:29:41+03:00
Общество

В Сыктывкаре скоро стартует запись детей в первые классы

Дата начала приема заявлений уже известна
Анастасия МАШКАЛЕВА
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30 января стартует приём заявлений от родителей будущих первоклассников, сообщают в управлении информации администрации столицы Коми.

Родители детей, которые проживают на закрепленной за общеобразовательной организацией территории, могут заполнить заявление уже в следующую среду.

По информации, предоставленной мэрией, в школах №№24, 25, 36, 43, 12, 21,4 ждут по 175 школьников. В школах №№26, 33, 22 (Эжва) - по 100 учеников. В школах №№ 1, 18, 27 - по 125 школьников, в школах №№ 3,6,7, 28, 31, 34, 37, гимназиях №1 и №23 - ждут по 75 малышей, в школах №№9, 16, 35, 38, 30 ждут по 150 учеников и, наконец, 50 первоклассников готовы принять в школе №15, Русской и Пушкинской гимназиях.

Отметим, что начало приема заявлений в первые классы - волнительное время для родителей будущих первоклассников. В прошлые годы у некоторых школ города они ночевали у дверей учебного заведения, чтобы успеть подать заявление самыми первыми.

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