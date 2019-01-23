Мэрия Сыктывкара напоминает, как подать заявление для приема ребенка в первый класс
Простые схемы наглядно разъясняют бюрократические процессы
Фото: источник yandex.ru
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30 января стартует приём в первые классы школ Сыктывкара.
Управление образования администрации столицы Коми информирует, что прием заявлений начнется в 9 утра 30 января во всех школах города. В первую очередь будут приниматься документы от граждан, дети которых проживают на закрепленной за учебным заведением территории.
Родителям предлагают два варианта подачи документов: в школе или через интернет.
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара