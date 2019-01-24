В Сыктывкаре продолжаются поиски Эльвиры Эрберт
Сотрудниками УМВД России по городу Сыктывкару разыскивается 42-летняя жительница поселка Тимшер Усть-Куломского района Эльвира Владимировна Эрберт.
20 октября 2018 года женщина приехала в столицу республику, чтобы навестить свою мать, находящуюся на лечении в кардиоцентре. В тот день Эльвира навещала свою родственницу, а вечером ушла из дома №70 по Сысольскому шоссе и не вернулась.
Была одета: черный кожаный плащ, черная кожаная шапка, черные брюки, белый свитер, черный пиджак.
В Следственном Управлении Следственного Комитета по Республике Коми по факту пропажи Эльвиры Эрберт возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах ее исчезновения, просьба сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам:
8(212) 28-26-68; 28-26-00; 28-26-01 или 02. Анонимность гарантируется.