2019-01-24T09:47:32+03:00
Общество

На камеру видеонаблюдения попал поджог автомобиля в одном из дворов Сыктывкара

Стражи правопорядка просят сыктывкарцев помочь им с розысками подозреваемого
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сотрудники УМВД России по городу Сыктывкару разыскивают подозреваемого, который сжег автомобиль Honda Accord во дворе дома по улице Морозова.

Владелец авто обратился УМВД по Сыктывкару 15 января. Порча машины попала на камеры видеонаблюдения, которые запечатлели, как злоумышленник подошел к автомобилю, облил его горючей жидкостью и поджег. Стражи правопорядка просят сыктывкарцев помочь им с розысками.

Приметы разыскиваемого:

На вид около 40 лет, среднего телосложения, был одет в темную дубленку до бедер с меховым воротником, темно-серые штаны, темные ботинки.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить в дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: 8(212)-28-26-00; 28-26-01.

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