Два крупных ТРЦ в Сыктывкаре рискуют получить штрафы за невывоз снега

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-24T15:02:10+03:00

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Совместный рейд мэрии столицы Коми, регионального центра «ЖКХ Контроль» и СМИ доказал, что два крупных торговых центра в Сыктывкаре нарушают правила благоустройства города. Речь идет об "Июне" и "Макси". Выяснилось, что с прилегающих территорий объектов до сих пор не вывезены горы снега.

Составленные акты будут переданы в административную комиссию столицы Коми для принятия решения о наложении штрафных санкций.

В администрацию Сыктывкара после прошедших снегопадов горожане обращаются с жалобами на несвоевременную вывозку снега с территорий, прилегающих к предприятиям и организациям. В частности, справедливые нарекания касаются куч снега, которые вырастают с человеческий рост и мешают движению транспорта и пешеходов, а также ухудшают облик города.

Накануне рейда для проверки поступивших обращений населения на предмет исполнения организациями графиков уборки и вывозки снега, комиссия объехала несколько десятков объектов торговли. Особое внимание уделялось магазинам крупных федеральных сетей, в адрес которых было наибольшее количество жалоб на складирование снега. Также мэрией города были направлены факсограммы на предприятия торговли, в банковские структуры, на предприятия о необходимости своевременной уборки территорий от снега и его вывоза.

Вместе с тем, в ходе инспекции было зафиксировано, что на территориях ТРЦ «Июнь» и «Макси» имеются горы снега огромных размеров, что является грубым нарушением правил благоустройства города. При этом, представители данных ТРЦ в беседе с журналистами утверждали, что снег вывозится по мере возможности.

«В отношении администраций «Макси» и «Июня» составлены акты, которые направят в административную комиссию при администрации муниципалитета для вынесения решения о привлечении виновных к ответственности. Ситуация с вывозкой снега на контроле администрации, рейды будут продолжены, так как наша задача состоит в том. чтобы город был чистым и комфортным», – отметил заместитель руководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин.

За нарушение правил благоустройства на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

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