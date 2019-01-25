На выходных в Коми ожидается до минус 43 градусов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-25T11:36:54+03:00

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В выходные дни по республике ожидаются сильные морозы. Вслед за циклоном в наш регион продолжит поступать холодный воздух с акватории Карского моря, сообщает ЦГМС Коми.

В условиях малооблачной погоды столбик термометра по ночам будет опускаться до -28...-33С, в северных и центральных районах до -38...-43С. В дневные часы ожидается теплее в среднем на 5-7С. Такой температурный фон будет ниже обычного на 10С, а местами на 15-20С.

Но, по расчетам, сильные морозы задержатся в республике ненадолго. Уже в воскресенье днем, начиная с юго-западных районов, погода начнет меняться — температура воздуха повысится, правда, за счет усиления ветра будет некомфортно.