2019-01-25T11:36:54+03:00
Общество

На выходных в Коми ожидается до минус 43 градусов

Республику накроет циклон с Карского моря
Ольга СОЛОВЕЙ
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На выходных в Коми закрепятся морозыНа выходных в Коми закрепятся морозыФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В выходные дни по республике ожидаются сильные морозы. Вслед за циклоном в наш регион продолжит поступать холодный воздух с акватории Карского моря, сообщает ЦГМС Коми.

В условиях малооблачной погоды столбик термометра по ночам будет опускаться до -28...-33С, в северных и центральных районах до -38...-43С. В дневные часы ожидается теплее в среднем на 5-7С. Такой температурный фон будет ниже обычного на 10С, а местами на 15-20С.

Но, по расчетам, сильные морозы задержатся в республике ненадолго. Уже в воскресенье днем, начиная с юго-западных районов, погода начнет меняться — температура воздуха повысится, правда, за счет усиления ветра будет некомфортно.

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