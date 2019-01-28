У жителей Коми появится новый пункт в квитанциях за ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-28T09:43:23+03:00

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Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций обойдется в 150 рублей в месяц. В полис включат не только риски повреждения или разрушения квартиры или дома стихией, но и распространенные бытовые катаклизмы, например, пожар. Регионы смогут ввести льготы для малоимущих по оплате данной страховки, сообщает "Российская газета".

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает, что страховые программы разработают и утвердят регионы, но для более полного возмещения ущерба гражданам будут задействованы сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.

Объем ответственности последних пока заложен на уровне 300-500 тысяч рублей. В дальнейшем сумму планируют увеличить, сообщила заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов России Вера Балакирева.

Ущерб пострадавшим в рамках нового закона будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте - ее утверждает Минстрой России. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на помощь государства. Регионы смогут в рамках своих программ предусматривать льготы для малоимущих по оплате стоимости страховки для защиты жилья от ЧС.

Для определения ущерба в каждом регионе будет действовать экспертная комиссия, куда в обязательном порядке войдут представители страховых компаний. Стоимость полиса - 150 рублей в среднем по оценке страховщиков - будет зависеть от ряда факторов, включая площадь квартиры и дополнительные риски, которые будут включены в страховку.

Всероссийский союз страховщиков в формате внутреннего стандарта разработает и утвердит единые правила страхования жилья. Это поможет избежать жалоб и претензий со стороны страхователей, которые периодически звучат по поводу того, что правила страхования и условия выплаты возмещения не понятны. Об этом рассказал директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский.

По его словам, до граждан будет доводиться полная информация о страховке. Человек сможет сразу определить для себя, на какую сумму предполагается застраховать его жилье, сколько в случае ЧС заплатит страховая компания, сколько будет доплачивать субъект.

Пункт о страховке появится в квитанциях ЖКХ, но она не будет обязательной. Граждане смогут сами решать: оплачивать ее или нет, уточняется в публикации «РГ».

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