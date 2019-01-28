2019-01-28T10:05:54+03:00
Общество

Республику Коми покидают сильные морозы

С середины недели на юг республики придут потепление и снегопады
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: языкикоми.рфФото: языкикоми.рф
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С началом недели на погодные условия республики вновь усилится влияние Атлантики. Циклоны начнут постепенно вытеснять сильные морозы за Урал. Температура воздуха будет преобладать ночью -16...-25С, в начале недели в восточной половине ещё до -34С, днём ожидается -8...-14С.

В большинстве районов в течение недели пройдёт небольшой снег. Но в южные районы в середине недели тёплый атмосферный фронт Балтийского циклона принесёт более интенсивные снегопады и повышение температуры до -3...-6С.

Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

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