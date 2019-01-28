2019-01-28T16:48:05+03:00
Происшествия

В Сыктывкаре в районе Нижнего Чова в аварию попали сразу 4 легковушки

Из-за ДТП появились пробки на дороге
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: предоставлено читателямиФото: предоставлено читателями
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Сегодняшним утром в Сыктывкаре в районе поворота Нижнего Чова на эжвинской трассе образовалась пробка, и это связано с тремя ДТП, которые произошли в период с 8 до 9 утра.

Аварии спровоцировали погодные условия: из-за обильного снегопада на трассе ухудшилась видимость. Очевидцы происшествий утверждают, что видели, как выехал в кювет грузовк. Далее на трасе столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.

"КП в Коми" следит за ситуацией.

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