В Сыктывкаре в районе Нижнего Чова в аварию попали сразу 4 легковушки
Из-за ДТП появились пробки на дороге
Фото: предоставлено читателями
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Сегодняшним утром в Сыктывкаре в районе поворота Нижнего Чова на эжвинской трассе образовалась пробка, и это связано с тремя ДТП, которые произошли в период с 8 до 9 утра.
Аварии спровоцировали погодные условия: из-за обильного снегопада на трассе ухудшилась видимость. Очевидцы происшествий утверждают, что видели, как выехал в кювет грузовк. Далее на трасе столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.
"КП в Коми" следит за ситуацией.