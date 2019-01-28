ЦГМС Коми опровергает сильную метель в Усинске

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-28T16:02:09+03:00

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Сегодня в ряде СМИ появилась информация, что в Усинске бушует сильная метель. По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, сила южного и юго-восточного ветра в городе составляет до 11 метров в секунду, а с порывами - до 17 метров. В связи с этим даже закрыли движение по зимнику Нарьян-Мар - Усинск.

Однако в ЦГМС Коми «Комсомолке» объяснили, что данное сообщение сильно преувеличено и именно о сильной метели говорить не стоит.

- Мы опровергаем эту информацию. Сегодня ветер в Усинске достигает примерно 12 м/c и это нельзя назвать сильной метелью. Сильная метель начинается от 15 м/с. Плохая погода бушует именно на стороне Нарьян-Мара, но Усинск она не затронула, - пояснили метеорологи.

Синоптики рассказали и о погоде на ближайшую неделю в Коми. С 28 января по территории республики будет проходить атлантический циклон, который принесет потепление в определенные районы. Не повезет только жителям северо-востока, где еще неделю будут преобладать морозы.

Повторения сильного снегопада, который ночью 28 января накрыл Сыктывкар, в ближайшее время не ожидается. К концу недели температура в столице Коми повысится до – 13 градусов. Жителям юга республики, который будет находиться под влиянием западного циклона, не стоит далеко откладывать лопаты для расчистки снега – в течение недели здесь пройдут небольшие, умеренные снегопады. Ожидается до - 2-7 градусов. В это же время север Коми накроет арктический циклон, который принесет 20-градусные морозы. Осадков здесь ожидается.