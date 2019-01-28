Выяснились подробности ДТП, спровоцировавшего пробку на эжвинской трассе

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-28T17:00:02+03:00

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Сегодня утром многие жители Эжвы с опозданием прибыли на работу - горожане задержались в огромной пробке автомобилей, образовавшейся в районе Нижнего Чова. Затор был вызван с аварией, в которой столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.

ДТП произошло примерно 8 утра 10 минут. В аварию попали Niva Chevrolet, Mitsubishi lancer, Daewoo Nexia и SsangYong. ДТП произошло на 10 километре трассы "Сыктывкар-Ухта". Аварию инициировал водитель Niva Chevrolet 58 лет. Мужчина направлялся из Эжвы в сторону Сыктывкара. Шофер Niva не учел безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортом, в связи с чем чуть не столкнулся с ехавшей впереди Mitsubishi lancer. Повернув руль резко влево водитель Niva совершил столкновение с Daewoo Nexia, от удара Dewoo развернуло и машина столкнулась с SsangYong.

Инициатор аварии - единственный мужчина, участвовавший в данном происшествии. Все остальные пострадавшие - автоледи 48,25 и 35 лет. Медицинская помощь никому из водителей не понадобилась.