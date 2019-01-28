Сыктывкарскую сцену озарят звезды российского балета

28 Янв. 18:59 2019-01-28T19:00:21+03:00

В столицу Коми приедут артисты Большого театра и Кремлевского балета

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К 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Екатерины Максимовой Театр оперы и балета Республики Коми 7 февраля представит необычный Гала-концерт с участием приглашенных артистов Большого театра и Кремлевского балета. Почетный гость гала-концерта - легендарный танцовщик, хореограф, режиссер, педагог, художник, поэт, народный артист СССР Владимир Васильев.

На приглашение устроителей Гала-концерта откликнулись талантливые балетные артисты, лауреаты международных конкурсов артистов балета солисты Большого театра России Ксения Жиганшина, Клим Ефимов, Мария Мишина и Александр Смольянинов; балерина театра «Кремлёвский балет» народная артистка России Наталья Балахничёва и премьер «Кремлёвского балета» уроженец Республики Коми Егор Мотузов. Приглашенные звезды балета подготовили для публики танцевальные номера.

В программу вечера вошла премьера комедийного балета "Привал Кавалерии" на музыку Ивана Армсгеймером по сценарию Мариуса Петипа. На сцене сыктывкарского театра спектакль пройдет благодаря стараниям заслуженной артистки России, московского балетмейстера -реставратора Натальи Воскресенской. Заглавные партии исполнят хорошо знакомые нашей публике солисты балетной труппы театра столицы Коми: Наталья Супрун, Ринат Бикмухаметов и Татьяна Бикмухаметова.