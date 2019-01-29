8-летний сыктывкарец серьезно болен: местный клуб MMA собирает деньги на лечение

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-29T09:31:33+03:00

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В Сыктывкаре идет сбор средств на лечение 8-летнего Ивана Плесовского. О диагнозе ребенка рассказали участники клуба по смешанным единоборствам ММА "Север", куда мальчик ходит заниматься. Врачи обнаружили у ребенка резидуально-органическое поражение ЦНС, синдром внутричерепной гипертензии и ликвродинамический криз.

- У Вани, занимающегося у нас уже не первый год, обнаружено серьезное заболевание. Сейчас необходимо срочное и сложное лечение в специализированной московской клинике, что потребует существенных материальных затрат. Семья Вани и клуб обращаются ко всем соратникам и неравнодушным людям с просьбой финансово помочь маленькому бойцу, - рассказали в клубе. - Давайте все вместе постараемся хотя бы в чем-то облегчить его нелегкую борьбу с этим недугом и побыстрее поправиться.

По всем вопросам можно обращаться в сообщения группы или по телефону ниже. Все собранные средства пойдут на необходимые медикаменты, обеспечение размещения Вани и его семьи в Москве на период лечения.

Реквизиты счета папы Вани для перечислений:

Иван Николаевич Плесовский. Номер счета 40817810028003704243. Наименование банка получателя Коми отделение N8617 ПАО СБЕРБАНК. БИК 048702640. Корр.счет 30101810400000000640. ИНН 7707083893. КПП 110102001

Номер телефона, к которому привязана банковская карта, и для связи: +79087174341

Номер карты Сбербанк 4276280016597616 Иван Николаевич П.

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