Для строительства школы в пригороде Сыктывкара нашли нового подрядчика

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-29T10:07:33+03:00

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Заключен муниципальный контракт на строительство школы в пригородном посёлке Краснозатонский, сообщает администрация города.

Возведением образовательного учреждения на 600 ученических мест будет заниматься ООО «Альфа-Строй» из Кирова. Заявка участника электронного аукциона была признана соответствующей требованиям установленным аукционной документацией и 28 января с данным подрядчиком был заключен муниципальный контракт на сумму 409,4 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан приступить к началу работу в течение трёх рабочих дней с момента заключения контракта. При этом срок окончания работ – не позднее 31 июля 2020 года.

Школа будет построена на улице Новозатонской. Проектная документация разработана ООО «Архитектурная мастерская «Модулор» и прошла государственную экспертизу в Управлении государственной экспертизы Республики Коми в 2017 году.

Напомним, школу на 600 мест в сыктывкарском поселке Краснозатонский планировали сдать в декабре 2018 года. Однако рабочие компании "Белстройцентр" успели забить 23 сваи из 840, после чего вся техника была вывезена с территории и контракт был расторгнут.

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ИСТОЧНИК KP.RU