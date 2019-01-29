Судебное заседание по заявлению журналиста Максима Катаева перенесли

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-29T14:32:41+03:00

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Сегодня в Верховном суде Коми должно было состоятся рассмотрение заявления от бывшего тележурналиста Максима Катаева, приговоренного за смерть супруги к шести годам колонии строгого режима. Осужденный направил в апелляционную инстанцию заявление о смягчении условий содержания, то есть перевода из колонии строгого режима в спецучреджение, в которой контингенту предоставляется большая степень свободы.

Однако заседание было перенесено на 5 февраля и это связано с тем, что осужденный подал ходатайство о запросе документов из исправительного учреждения, в котором он отбывает срок.

Напомним, приговор корреспонденту "Юргана" был оглашен в августе 2015 года. Максим Катаев был признан виновным сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РФ - все эпизоды связаны со смертью его супруги Елены Веселовой. Журналист был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

ИСТОЧНИК KP.RU