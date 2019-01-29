Художница из Голландии: «Я ожидала увидеть в Коми 30-градусные морозы, а в итоге хожу без шапки»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-01-29T17:36:06+03:00

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Голландская художница-иконописец Кати Вестерхофф привезла в Сыктывкар несколько своих работ. На полотна гостьи из страны тюльпанов уже можно полюбоваться в Центре культурных инициатив «Югор», а особо удачливые даже попадут на мастер-класс в Кати.

В преддверии встречи с жителями столицы Коми, художница рассказала о своих ожидания от севера и различиях между двумя нациями.

Оказалось, что Кати слегка разочаровалась отсутствием наших знаменитых Коми морозов.

- Я надеялась, что в Сыктывкаре будет -30! Но здесь не так холодно. Вчера я без шапки гуляла вдоль парка и даже не замерзла, - будничным тоном рассказала художница. - Мне жарко! Очень жарко.

Она объяснила, что жители Голландии - народ морозоустойчивый. Зимой они могут спать голыми в саду, а дети с рождения ходят без шапок. Даже, когда много лет назад у детей художницы заболели уши, врач не настаивал на ношении головного убора.

- Только если ваши дети действительно сами попросят вас, то можете надеть шапку, - цитирует голландского врача Кати.

Она также добавила, что жители страны тюльпанов строго живут по расписанию, в то время, как русские надеются на бога.

- Вчера я знала, что сегодня в 11:00 мне нужно встретиться с журналистами, а мои русские сопровождающие говорили «Спокойны, ну да ладно». Голландцы любят порядок! А русские живут по принципу, как бог даст, - отметила для себя Кати.

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ИСТОЧНИК KP.RU