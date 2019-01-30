2019-01-30T16:13:53+03:00
Происшествия

В МВД Коми сообщили, что грозит за ложное сообщение о терроризме

Из-за лже-сообщений сегодня в Сыктывкаре эвакуировали несколько школ
Ольга СОЛОВЕЙ
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Злоумышленники могут отделаться денежными штрафами, а могут получить и реальный тюремный срокЗлоумышленники могут отделаться денежными штрафами, а могут получить и реальный тюремный срокФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сегодня в Сыктывкаре из-за ложных сообщений о взрывных устройства эвакуировали школы. Напомним, волна подобных звонков прокатилась по всему Северо-Западу Росси.

В МВД по Коми напомнили, что грозит злоумышленникам, которые совершают подобные звонки. В ведомстве пояснили, что заведомо ложной считается та информация, которая содержит сведения о несуществующем преступлении, но заявитель намеренно о нем сообщает.

За ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 Уголовного кодекса РФ) предусмотрена уголовная ответственность. Так, максимальный штраф может достигать двух миллионов рублей. Срок исправительных или принудительных работ составляет от двух до трех лет. Если «розыгрыш» привел к тяжким последствиям или крупному ущербу, то телефонный провокатор может отправиться за решетку на пять лет. За гибель человека, предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Если "шутник" оказался несовершеннолетним, избежать ответственности ему тоже не удастся. Независимо от возраста все затраты экстренных служб в соответствии с административным законодательством (статья 19.13 КоАП РФ) лягут бременем на плечи родителей. Школьника старше 15 лет могут исключить из образовательного учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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