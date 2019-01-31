2019-01-31T09:25:58+03:00
Происшествия

В Удорском районе перевернулся лесовоз

Помощь медиков водителю не понадобилась
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: ГИБДД РКФото: ГИБДД РК
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Вчера, 30 января в Удорском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД по Коми. Инцидент случился на 30 километре технологической трассы. Лесовоз "МАЗ", под управлением 39-летнего водителя, ехал в сторону поселка Буткан от лесной делянки. В какой-то момент он разогнался слишком сильно и потерял управление, из-за чего машина опрокинулась прямо на дороге.

В результате аварии водитель "МАЗа" получил ушиб грудной клетки, помощь медиков ему не понадобилась. Как отметили в ГИБДД, мужчина 4 раза привлекался за нарушение ПДД. Водительский стаж с 2009 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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