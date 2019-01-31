В Удорском районе перевернулся лесовоз

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-31T09:25:58+03:00

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Вчера, 30 января в Удорском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД по Коми. Инцидент случился на 30 километре технологической трассы. Лесовоз "МАЗ", под управлением 39-летнего водителя, ехал в сторону поселка Буткан от лесной делянки. В какой-то момент он разогнался слишком сильно и потерял управление, из-за чего машина опрокинулась прямо на дороге.

В результате аварии водитель "МАЗа" получил ушиб грудной клетки, помощь медиков ему не понадобилась. Как отметили в ГИБДД, мужчина 4 раза привлекался за нарушение ПДД. Водительский стаж с 2009 года.

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В 23:57 «Нива Шевроле» под управлением 48-летнего водителя двигалась в сторону города, сообщает ГИБДД по Сыктывкару. На встречу им ехал ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Он не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в «Ниву». (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU