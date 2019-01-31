2019-01-31T09:29:31+03:00
Общество

В Коми почти 1,5 тысячи пенсионеров получили прибавку за сельский стаж

Увеличение составляет 1 тыс. 334 рубля и 667 рублей
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Фото: www.photosight.ruФото: www.photosight.ru
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С 1 января 2019 года выросли пенсии неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности и имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве. В Республике Коми повышение коснулось 1450 человек. Размер увеличения у пенсионеров по возрасту составил 1333,55 рубля (25% от фиксированной выплаты), у получателей пенсии по инвалидности 3 группы, - 667 рублей. Прибавка рассчитывалась исходя из нового размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, который после индексации с 1 января 2019 года составил 5334,19 рубля.

Перерасчет пенсий проходил беззаявительно, по документам выплатных дел пенсионеров. В настоящее время работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается.

Граждане, проживающие в сельской местности, могут обратиться c заявлением о перерасчете пенсии. При этом необходимо представить документы, подтверждающие их работу в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях, занимающихся животноводством, растениеводством, рыбоводством и т.д.

При обращении до конца 2019 года перерасчет будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия будет повышена с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Об этом информирует пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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