Все школьники Усинска неделю просидят дома

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-31T10:36:36+03:00

Во всех образовательных учреждениях города объявлен карантин

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С сегодняшнего дня все школы Усинска закрывают на карантин. Решение об этом приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города. Решение принято в связи с неблагоприятной ситуации по гриппу и ОРВИ на территории Усинска.

Учебные занятия приостановлены на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Карантин продлится до 6 февраля 2019 года включительно.

Учебная деятельность учащихся в данный период будет сопровождаться дистанционно через электронный журнал.

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ИСТОЧНИК KP.RU