2019-01-31T10:36:36+03:00
Общество

Все школьники Усинска неделю просидят дома

Во всех образовательных учреждениях города объявлен карантин
Ольга СОЛОВЕЙ
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В школах Усинска объявлен карантинВ школах Усинска объявлен карантинФото: Архив "КП"
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С сегодняшнего дня все школы Усинска закрывают на карантин. Решение об этом приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города. Решение принято в связи с неблагоприятной ситуации по гриппу и ОРВИ на территории Усинска.

Учебные занятия приостановлены на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Карантин продлится до 6 февраля 2019 года включительно.

Учебная деятельность учащихся в данный период будет сопровождаться дистанционно через электронный журнал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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