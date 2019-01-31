Все школьники Усинска неделю просидят дома
С сегодняшнего дня все школы Усинска закрывают на карантин. Решение об этом приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города. Решение принято в связи с неблагоприятной ситуации по гриппу и ОРВИ на территории Усинска.
Учебные занятия приостановлены на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Карантин продлится до 6 февраля 2019 года включительно.
Учебная деятельность учащихся в данный период будет сопровождаться дистанционно через электронный журнал.
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ИСТОЧНИК KP.RU