В Коми ударят 40-градусные морозы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-31T15:13:41+03:00

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На этой неделе в Коми придут аномальные морозы. Особенно сильно достанется северо-восточной части республики: Печоре, Усинску, Инте, Воркуте и Вуктылу.

Как сообщают синоптики, температура воздуха здесь упадет до -37 С, а в отдельные дни и до -44 С. Обычно в начале февраля на этой территории Коми держится более теплая погода, так что грядущие морозы будут ниже среднесуточной нормы на 15-20 С. Предположительно морозы продержатся до 8 февраля. В южных районах Коми в ближайшие дни похолодает до -25-28 С.

В связи с прогнозом аномальных морозов специалисты МЧС Коми советуют жителям региона сократить время пребывания на открытом воздухе, без особой необходимости не покидать дома и квартиры. Также рекомендуется одеваться многослойно и в одежду из натуральных тканей.

В такую холодную погоду не ислючены перебои с электроснабжением. В этом случае потребители могут позвонить на бесплатные телефоны горячей линии МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 и филиала "Комиэнерго" — 8-800-250-17-00, портал светлаястрана.рф

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По информации Росгидрометцентра 2 февраля в столице Коми ожидается до -18° (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU