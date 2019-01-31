2019-01-31T15:13:41+03:00
Общество

В Коми ударят 40-градусные морозы

Особенно холодно будет на северо-востоке республики
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Температура воздуха ниже климатической нормы на 15-20 градусовТемпература воздуха ниже климатической нормы на 15-20 градусовФото: Наталия БЕШКАРЕВА
Изменить размер текста:

На этой неделе в Коми придут аномальные морозы. Особенно сильно достанется северо-восточной части республики: Печоре, Усинску, Инте, Воркуте и Вуктылу.

Как сообщают синоптики, температура воздуха здесь упадет до -37 С, а в отдельные дни и до -44 С. Обычно в начале февраля на этой территории Коми держится более теплая погода, так что грядущие морозы будут ниже среднесуточной нормы на 15-20 С. Предположительно морозы продержатся до 8 февраля. В южных районах Коми в ближайшие дни похолодает до -25-28 С.

В связи с прогнозом аномальных морозов специалисты МЧС Коми советуют жителям региона сократить время пребывания на открытом воздухе, без особой необходимости не покидать дома и квартиры. Также рекомендуется одеваться многослойно и в одежду из натуральных тканей.

В такую холодную погоду не ислючены перебои с электроснабжением. В этом случае потребители могут позвонить на бесплатные телефоны горячей линии МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 и филиала "Комиэнерго" — 8-800-250-17-00, портал светлаястрана.рф

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре переносят "Лыжню России"

По информации Росгидрометцентра 2 февраля в столице Коми ожидается до -18° (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К 100-летию Коми у республики может появиться песня на любом языке мира
Все школьники Усинска неделю просидят дома
В Коми почти 1,5 тысячи пенсионеров получили прибавку за сельский стаж
В Удорском районе перевернулся лесовоз
В МВД Коми сообщили, что грозит за ложное сообщение о терроризме
Безналичная оплата проезда появится на трех пригородных маршрутах Сыктывкара
На трассе Эжва-Сыктывкар произошло смертельное ДТП: виновник аварии 67 раз нарушал ПДД
Художница из Голландии: «Я ожидала увидеть в Коми 30-градусные морозы, а в итоге хожу без шапки»
Судебное заседание по заявлению журналиста Максима Катаева перенесли
Для строительства школы в пригороде Сыктывкара нашли нового подрядчика
8-летний сыктывкарец серьезно болен: местный клуб MMA собирает деньги на лечение
Сыктывкарскую сцену озарят звезды российского балета