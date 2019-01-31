2019-01-31T17:10:42+03:00
Общество

К 100-летию Коми у республики может появиться песня на любом языке мира

Главное, чтобы ее автор проживал на территории Коми
Ольга СОЛОВЕЙ
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Любой житель Коми может подарить республике песнюЛюбой житель Коми может подарить республике песнюФото: Алиса КОЗЛОВА
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В честь 100-летия Коми у республики появится собственная песня. Причем ее автором может стать любой желающий.

Республиканский конкурс на создание песни о Республике Коми проводится с 1 февраля по 15 марта 2019 года. Показать свое песенное мастерство могут как профессиональные авторы, так и самородки из народа. На конкурс принимаются песни, написанные на языках народов, проживающих на территории многонациональной Республики Коми.

В заявке должна быть представлена песня, музыка к ней подстрочный перевод текста на русский язык. Как отмечают организаторы, ее содержание было приближено к реалиям Республики Коми.

– В поэтических текстах песен могут быть отражены природные, территориальные или культурные достопримечательности республики, значимые события или даже мероприятия, - рассказала вдохновитель и главный организатор проекта, заведующий отделом народного творчества ГАУ РК «ЦНТ и ПК» Людмила Баева. Песня должна быть предназначена для исполнения хоровым коллективом.

Оценивать песни на первом этапе будут члены жюри, в состав которого вошли композиторы и поэты, члены творческих союзов, представители государственных органов власти и средств массовой информации республики, а также специалисты ЦНТ и ПК.

Семь песен, прошедшие первый тур, будут размещены на сайте Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми. Итоги конкурса подведут уже слушатели со всей республики, в ходе интернет-голосования они определят песни, занявшие I, II и III место.

Самую лучшую песню, признанную в ходе всенародного интернет-голосования, исполнит сводный хор участников Республиканского смотра хоровых коллективов «Поёт село родное» в селе Куратово Сысольского района 6 и 7 июля 2019 года, а также на гала-концерте в рамках празднования 100-летия Республики Коми в Сыктывкаре 22 августа 2021 года.

По всем вопросам можно обращаться в отдел народного творчества ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по телефону: 8 (8212) 24-02-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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