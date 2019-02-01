В Сыктывкаре пройдет второй этап чемпионата по ледовым гонкам «СуперШип-2019»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-01T09:23:50+03:00

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Второй этап «СуперШип-2019» стартует на республиканском центральном стадионе в Сыктывкаре в субботу, 2 февраля, в 17:00. Стоимость входного билета составит всего 200 рублей.

- Несмотря на происки погоды, перенос «Лыжни России» и школьный карантин - гонке быть! Обещаем согреть своих болельщиков положительными эмоциями и порцией адреналина, - отметил директор спортивного клуба «СуперШип» Иван Турышев. Организаторы призывают тепло одеваться и брать термосы с горячим чаем.

2 февраля ожидается серьезная битва за первое место. Болельщики узнают, удержит ли Александр Русанов первое место в общем зачете, вернётся ли в список сильнейших Сергей Шерстобитов, сможет ли Николай Новожилов обогнать всех. Гостей мероприятия, как обычно, ждут интересные конкурсы. Кроме того, будут работать точки питания.

Кстати, опытные сыктывкарские гонщики не собираются скучать между этапами. Уже 16 февраля они собираются на Кубок городов России в городе Вельск. Всего из Сыктывкара выедут 9 экипажей, в том числе признанные фавориты - Сергей Шерстобитов, Николай Новожилов, Иван Турышев, Максим Кулешов и другие.

Время: 2 февраля в 17: 00

Место проведения: Центральный Стадион (ул. Коммунистическая, 21)

Стоимость билета: 200 рублей (детям до 12 лет в сопровождении взрослых - бесплатно)

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ИСТОЧНИК KP.RU