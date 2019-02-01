Температурные контрасты в Коми: на выходных в республике будет от -20 до -40 градусов

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-01T10:41:40+03:00

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Если обратиться к народному календарю, то считается, что с 31 января начинаются Афанасьевские морозы. Это вполне могут подтвердить жители северо-восточных районов нашей республики. Сегодня ночью столбик термометра в этих местах опустился до отметки -40С: в Печорском и Интинском районах. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

Ожидается, что в выходные дни в этих районах удержится аномально холодная погода на 15-20С ниже обычного. Минимальная температура воздуха понизится до -40С и ниже.

На остальной территории тоже ожидается усиление морозов, но при этом останется большой разброс температур: от -20С на крайнем юге республики до -30...-35С в центральных и северных районах.

Надо отметить, что это похолодание будет связано с разгулом в наш регион Сибирского антициклона с высоким атмосферным давлением, которое в выходные дни сильно вырастет.

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На этой неделе в Коми придут аномальные морозы. Особенно сильно достанется северо-восточной части республики: Печоре, Усинску, Инте, Воркуте и Вуктылу. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU