2019-02-04T09:29:38+03:00
Общество

Скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев

У него случился инсульт
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: ctimeweb.knvesti.ruФото: ctimeweb.knvesti.ru
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Вчера на 64-ом году жизни скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев. Об этом сообщает администрация Княжпогостского района. 17 января у него случился инсульт, после чего его госпитализировали. Вчера он скончался в больнице.

Полковник МВД Николай Ращектаев руководил райцентром с 2011 по 2013 год, после чего вернулся к работе в 2016 году. Его кандидатуру на пост руководителя Емвы рекомендовал глава районной администрации Вячеслав Ивочкин.

Николай Ращектаев получил высшее юридическое образование, окончил академию МВД СССР, и посвятил 37 лет службе в органах внутренних дел. В период с 2000 по 2006 год он совершил пять служебных командировок в Чечню начальником оперативной группы, с 2006 года по декабрь 2011 года возглавлял ОМВД России по Княжпогостскому району, имел звания полковника МВД, ветерана боевых действий и ветеран труда, а также многочисленные государственные и ведомственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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