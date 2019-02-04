В Коми водитель КамАЗа погиб при столкновении с МАЗом

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-04T09:36:25+03:00

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В ДТП на границе Сысольского и Сыктывдинского районов Коми погиб водитель большегруза, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по Коми.

В воскресенье, 3 февраля, около 15:30 на 730 км трассы Чебоксары-Сыктывкар водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом. От полученных травм шофер КамАЗа скончался до приезда скорой помощи.

Отметим, что в 2018 году в Коми произошло 1064 ДТП, в которых 99 человек погибли, а 1447 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с позапрошлым годом число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 0,3 процента, а число погибших в них увеличилось на 11,2 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU