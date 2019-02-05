2019-02-05T11:14:01+03:00
Происшествия

За первый месяц года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров

В МЧС столицы Коми рассказали, с чем пришлось столкнуться спасателям в январе
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Январь выдался напряженным для спасателе и сотрудников МВДЯнварь выдался напряженным для спасателе и сотрудников МВДФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На первой в этом году общегородской планерке представители МВД и МЧС Сыктывкара рассказали о работе учреждений в первый месяц 2019-го года. Для обоих ведомств январь выдался крайне напряженным.

Так, за это время в МВД Сыктывкара было зарегистрировано 8707 обращений граждан, из них 423 в итоге оказались связаны с уголовными преступлениями. За январь на территории столицы Коми было зарегистрировано 3 убийства, 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью, 15 грабежей, 102 кражи, из них 3 - квартирные, 66 случаев мошенничества, 2 угона, 3 пожара с признаками поджога.

Также выявлено более семи тысяч административных правонарушений, из них 4641 – за нарушение ПДД.

В МЧС Сыктывкара также отметили, что январь выдался сложным, в связи с большим количеством праздничных мероприятий. За это время спасатели зарегистрировали 9 происшествий, в результате которых 2 человека погибло и 25 пострадали. В первый же день 2019-го года стало известно, что на железнодорожных путях за сыктывкарским вокзалом обнаружен труп мужчины. Также резонанс вызвала новость о ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза возле краснозатонского моста, в результате которого пострадали 23 человека. Большое внимание привлекло ДТП на трассе Сыктывкар – Эжва, в результате которого 2 человека погибли, 2 пострадали.

В последнюю неделю января спасатели занимались «разминированием» школ. 30 января сразу несколько учебных заведений города получили электронные письма, в которых сообщалось о заложенных взрывных устройствах. Школы были осмотрены и фактов наличия взрывчатки не обнаружены.

Всего с начала года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров, на которых 1 человек погиб, 3 пострадали.

На данный момент аварийных ситуаций в городе нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре школьников массово эвакуируют из-за лже-сообщений о минировании

На местах работают сотрудники МЧС, полиции, дежурят скорые (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд не смягчил наказание тележурналисту Максиму Катаеву за убийство жены в Сыктывкаре
Работы по преображению набережной в Сыктывкаре начнутся в 2020 году
Долги по зарплате в Коми достигли 124 миллионов рублей
Сыктывкарца, который разбил памятник рублю, объявили в розыск
Фигурист Дмитрий Алиев обратился к своим поклонникам
В Коми водитель КамАЗа погиб при столкновении с МАЗом
Скончался руководитель Емвы Николай Ращектаев
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадал ребенок
В Сыктывкаре неизвестный на сутки угнал иномарку
В Сыктывкаре закрыли переправу через Вычегду
На пожаре в Корткеросском районе погибла женщина
В Удорском районе столкнулись два лесовоза
В Ухте столкнулись ВАЗ и «Приора»: пострадала девушка
В Сыктывкаре горел Кочпонский интернат
В Айкино пенсионера оштрафовали за брань в суде
Из сыктывкарского ТРЦ эвакуировали людей
В Княжпогостском районе ГАЗ с прицепом врезался в иномарку
Температурные контрасты в Коми: на выходных в республике будет от -20 до -40 градусов
В Сыктывкаре пройдет второй этап чемпионата по ледовым гонкам «СуперШип-2019»
За три дня в Сыктывкаре заболели более 600 школьников