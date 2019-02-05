За первый месяц года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров

5 Февр. 11:12 2019-02-05T11:14:01+03:00

В МЧС столицы Коми рассказали, с чем пришлось столкнуться спасателям в январе

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На первой в этом году общегородской планерке представители МВД и МЧС Сыктывкара рассказали о работе учреждений в первый месяц 2019-го года. Для обоих ведомств январь выдался крайне напряженным.

Так, за это время в МВД Сыктывкара было зарегистрировано 8707 обращений граждан, из них 423 в итоге оказались связаны с уголовными преступлениями. За январь на территории столицы Коми было зарегистрировано 3 убийства, 4 случая причинения тяжкого вреда здоровью, 15 грабежей, 102 кражи, из них 3 - квартирные, 66 случаев мошенничества, 2 угона, 3 пожара с признаками поджога.

Также выявлено более семи тысяч административных правонарушений, из них 4641 – за нарушение ПДД.

В МЧС Сыктывкара также отметили, что январь выдался сложным, в связи с большим количеством праздничных мероприятий. За это время спасатели зарегистрировали 9 происшествий, в результате которых 2 человека погибло и 25 пострадали. В первый же день 2019-го года стало известно, что на железнодорожных путях за сыктывкарским вокзалом обнаружен труп мужчины. Также резонанс вызвала новость о ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза возле краснозатонского моста, в результате которого пострадали 23 человека. Большое внимание привлекло ДТП на трассе Сыктывкар – Эжва, в результате которого 2 человека погибли, 2 пострадали.

В последнюю неделю января спасатели занимались «разминированием» школ. 30 января сразу несколько учебных заведений города получили электронные письма, в которых сообщалось о заложенных взрывных устройствах. Школы были осмотрены и фактов наличия взрывчатки не обнаружены.

Всего с начала года в Сыктывкаре произошло 125 пожаров, на которых 1 человек погиб, 3 пострадали.

На данный момент аварийных ситуаций в городе нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU